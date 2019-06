Bourget 2019 : Embraer et Elta s'associent pour un avion AEW

Mardi 18 juin, Embraer et Elta Systems, filiale d'IAI, ont annoncé la signature d'un accord stratégique de coopération. Ensemble, les deux entreprises travailleront au développement du P600 AEW, un avion de guet aérien. L'appareil est inspiré du jet d'affaires Praetor 600, d'Embraer. Afin de pouvoir mener sa mission de détection, le P600 AEW emportera la radar AESA d'Elta.

La répartition des tâches entre les deux industriels a d'ores et déjà été annoncée. Ainsi, Embraer sera en charge de la plateforme, des équipements au sol et des systèmes d'intégration. Elta de son côté développera et intégrera le radar et les systèmes électroniques permettant de mener des missions de surveillance.

Embraer et IAI annoncent avoir souhaité se diriger vers un segment de marché nouveau, en concentrant leurs efforts sur un avion de guet aérien de moyenne taille. L'aéronef se trouve ainsi adapté pour les missions de surveillance et de détection, tout en ayant des coûts maîtrisés.