Bourget 2019 : CS Group et Air Space Drone annoncent la signature d'un partenariat

Dans le cadre de la 53ème édition du salon du Bourget, CS Group et Air Space Drone ont annoncé la signature d'un partenariat. « Cette alliance a pour objectif d'offrir la première solution globale intégrant la gestion du trafic aérien de drones coopératifs à la lutte anti-drones illicites pour répondre aux besoins croissants de la surveillance et de protection des sites sensibles et évènements » à faire savoir CS Group dans ce cadre.

Air Space Drone, qui a développé une plateforme de gestion UTM, et CS Group, qui a mis au point la solution Boreades de détection, identification et neutralisation des drones, allient ainsi leur savoir-faire. L'association de ces deux entités permettra une vision globale du trafic des drones. Ainsi la solution FlySafe d'ASD permet de suivre en temps réel la position des drones coopératifs dans le ciel, mais également de faciliter les démarches administratives pour l'obtention d'autorisations de vol. « Les drones coopératifs sont identifiés et intégrés dans la situation tactique du centre de commandement et de contrôle du système Boreades qui détecte et identifie les drones malveillants dans une zone à sécuriser », rapporte CS Group. La fusion des données compilées par les deux systèmes permettra d'identifier rapidement les drones malveillants ou volant sans autorisation. « Ce partenariat avec CS est stratégique pour ASD puisqu'il nous permet d'apporter une solution globale de sécurisation de l'espace aérien » a fait part Françoise Derout, Présidente d'ASD.

Air Space Drone adopte ainsi une stratégie visant à fournir une offre complémentaire aux acteurs en charge de la sécurité aérienne. Nul doute que ce partenariat attirera l'attention de Monaco, quelques jours après qu'ASD ait livré sa plateforme FlySafe à la principauté.