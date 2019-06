Bourget 2019 : Bolloré Logistics signe plusieurs accords

Déjà positionné comme l'un des dix premiers groupes mondiaux de transport et de logistique, Bolloré Logistics a profité du salon pour renforcer ses positions.

Sa filiale Bolloré Logistics Canada a, tout d'abord, signé un accord pour la création d'un consortium avec la société de conseil en gestion d'approvisionnement J2 et le groupe Robert. Ce dernier exerce ses activités dans la manutention, le transport et l'entreposage des marchandises. Au travers de ce partenariat, l'objectif est de faciliter l'implantation de sous-traitants désirant intégrer le marché canadien en offrant un accompagnement personnalisé au niveau de la logistique. Dans ce cadre, J2 sera chargée d'assurer l'optimisation de la communication et le suivi des commandes auprès des fournisseurs, du premier contact à la ligne de production finale. Le groupe Robert sera, pour sa part, responsable de la gestion des inventaires, de l'entreposage des pièces et de leurs livraisons jusqu'aux sites d'assemblage ou d'entreposage selon les besoins.

Bolloré Logistics a, par ailleurs, annoncé la signature d'un protocole d'accord avec Aerotech et Malaysia Airports, pour créer une joint venture en Malaisie, baptisée Boustead Projects.. À travers cet accord, les trois acteurs ont pour ambition commune de développer le secteur aéronautique dans la région de Kuala Lumpur en s'appuyant sur les synergies existantes.