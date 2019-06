Bourget 2019: ASL reprend du B737-800 BCF

Nouvelle commande pour le B737-800BCF (Boeing Converted Freighters). La compagnie ASL Airlines qui en opère déjà 2 exemplaires (en leasing) sur son réseau européen, a passé commande de 10 autres appareils, plus 10 droits d’achats. Le carnet de commande de Boeing pour le B737-800BCF atteint désormais 120 appareils, auprès de 8 clients. Un succès qui conduit l’avionneur de Seattle augmenter la capacité de production de son site de conversion en Chine, nouvellement inauguré. Elle passera de 8 appareils annuels en 2018 à 17 en 2019. Boeing, qui détient 90% de ce marché, prévoit un marché de 2650 livraisons (tous types confondus) entre 2018 et 2037, dont plus de 60% seront des conversions d’avions passagers.