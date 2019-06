Bourget 2019 : Airbus continue de s'intéresser aux services par drones

Lundi 17 juin, Airbus et la région Hauts-de-France ont signé sur le salon du Bourget un accord-cadre d'association dans le domaine de la livraison par drones. Une étude de faisabilité sera ainsi conduite afin d'évaluer les systèmes et voir comment ces services peuvent s'inscrire dans un cadre réglementaire. Au sein d'Airbus, c'est la filiale Survey Copter, spécialisée dans le développement de drones, qui participera, au côté de l'agence Hauts-de-France Innovation Développement.

A travers cet accord, les deux acteurs cherchent à démontrer comment les livraisons par drones peuvent venir étendre le champ des possibles dans le domaine de la logistique. Ce ne sont d'ailleurs pas les seuls à se pencher sur la question, notamment dans le cadre des métropoles et des zones urbaines. La saturation des axes routiers et les enjeux environnementaux sont notamment des problématiques auxquelles les drones peuvent répondre. « L'objectif de la gouvernance de la Région Hauts-de-France est de devenir le hub de la logistique en Europe. […] La livraison par air constitue évidemment un axe innovant de développement », rapporte Airbus.

L'étude de faisabilité réalisée entre la région Hauts-de-France et Survey Copter sera conduite sur six mois. Afin de mener des évaluations, de nombreux autres acteurs seront associés au projet. L'ambition sera alors « d'identifier les besoins des opérateurs économiques du territoire, les concepts et solutions techniques y répondant, tout en faisant un état actuel et prospectif de la réglementation en vigueur », détaille Airbus. Cette expérimentation sera conduite dans le but de pouvoir accompagner l'émergence des drones dans les villes et par là même à démontrer comment ils peuvent s'inscrire dans une démarche d'économie croissante, à travers la création de nouveaux emplois. « De par sa participation […] Survey Copter entend accroître son expérience concernant les solutions drones évoluant dans des environnements urbains ou semi-urbains et ouvrir ainsi la voie à l'émergence de nouvelles solutions de mobilité urbaine », ajoute Airbus.