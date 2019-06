Bourget 2019 : Airbus, ADP et la RATP annoncent un partenariat

Le 18 juin, Airbus, ADP et la RATP ont annoncé la signature d'un partenariat. Les trois entités s'associent ainsi pour étudier la façon dont les nouveaux véhicules volants pourront s'insérer dans les services de transport urbain. Dans le cadre de cette étude de faisabilité, Airbus, ADP et la RATP travailleront avec la région Ile-de-France et la DGAC. Ce projet s'inscrit particulièrement dans le cadre des jeux olympiques de 2024 et se concentre donc sur les bonnes pratiques à adopter pour permettre l'intégration des véhicules VTOL dans le transport urbain. Plusieurs enjeux ont été identifiés par les partenaires, parmi lesquels celui de la propulsion électrique et de l'autonomie. L'ambition étant également de pouvoir répondre aux préoccupations environnementales.

Si Airbus et la RAPT avaient d'ores et déjà annoncé la signature d'un partenariat en mai dernier, c'est désormais ADP qui les rejoint. Les aéroports représentent un enjeu de taille dans le développement de l'UAM (urban air mobility). Si les besoins en matière de liaison aéroport – centre ville sont une réalité, ce type d'infrastructure représente une véritable complexité. Ces véhicules volants VTOL devront ainsi s'intégrer dans le trafic aérien, à proximité d'avions commerciaux.