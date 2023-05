Boom Supersonic signe un accord d'achat de SAF

Boom Supersonic s'allie à Dimensional Energy

Boom Supersonic, la société qui construit l'avion de ligne le plus rapide du monde, a annoncé le 23 mai 2023 la signature d'un accord d'achat de carburant aviation durable (SAF) avec Dimensional Energy, qui produit des carburants et des produits neutres en carbone en recyclant le dioxyde de carbone. Dans le cadre de cet accord avec Dimensional Energy, Boom achètera jusqu'à 19 millions de litres de SAF par an pendant toute la durée du programme d'essais en vol de l'Overture. L'Overture de Boom est un avion de ligne supersonique qui volera à deux fois la vitesse des jets commerciaux actuels, tout en utilisant exclusivement du SAF (Sustainable Aviation Fuel) à 100 %.

"Chez Boom, nous sommes convaincus que le carburant d'aviation durable sera essentiel à la transformation du transport aérien", a déclaré Kathy Savitt, présidente et directrice générale de Boom. "Notre nouvelle collaboration avec Dimensional Energy représente une nouvelle étape importante pour faire du vol supersonique durable une réalité pour des millions de passagers dans les années à venir."

Dimensional Energy : le leader dans la production de SAF sous forme liquide

Dimensional Energy est un leader dans le domaine de la technologie et de la production de SAF sous forme liquide. En combinant une technologie exclusive d'utilisation du carbone et le procédé Fischer-Tropsch ,une méthode centenaire qui a fait ses preuves, Dimensional Energy prévoit de mettre rapidement sur le marché des SAF sous forme liquide. Dans son centre technologique de Tucson, en Arizona, Dimensional Energy a déjà prouvé que sa méthode unique permet de produire efficacement de la SAF à zéro carbone à partir de dioxyde de carbone recyclé.

"Boom et Dimensional Energy partagent la même vision de l'avenir de l'aviation durable", a déclaré Jason Salfi, PDG et cofondateur de Dimensional Energy. "Overture a le potentiel de transformer complètement la façon dont nous vivons le monde, et nous sommes ravis de jouer un rôle essentiel dans son programme d'essais en vol net zéro, et au-delà."

Boom établi un partenariat avec United Airlines

Boom a établi un partenariat avec United Airlines dans le but de favoriser le développement de l'industrie des carburants d'aviation durables (SAF). En 2022, United Airlines a pris l'initiative d'acquérir un minimum d'environ 1,1 milliards de litres de SAF auprès de Dimensional Energy sur une durée de 20 ans. L'accord conclu avec Dimensional Energy représente la dernière avancée de Boom dans sa quête d'un vol supersonique durable. Jusqu'à présent, Boom a réussi à obtenir environ 38 millions de litres de carburants d'aviation durables (SAF). En s'appuyant sur les progrès significatifs décrits dans son rapport de durabilité environnementale de 2021, l'entreprise prévoit d'atteindre son objectif de zéro émission carbone d'ici 2025.