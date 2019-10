Bombardier : Spirit reprendra les sites de Belfast et Casablanca

Le groupe américain Spirit Aerosystems est sur le point d'acquérir les sites du canadien Bombardier à Belfast et à Casablance, rapporte le site web marocain Le360.ma. Ce dernier avait rencontré il y a plusieurs semaines Stephen Orr, vice-président directeur général de Bombardier Maroc. «Nous avons décidé de céder nos activités aérostructures du site de Belfast et de Casablanca, dans une seule offre, avec l’intention de maintenir les produits de Bombardier dans les deux sites», avait-il expliqué. «Nous avons l’intention de continuer à développer notre chaîne d’approvisionnement locale afin d’accroitre notre compétitivité. Le site du Maroc continuera à jouer un rôle important dans la chaîne d’approvisionnement de Bombardier…La mise en vente n’entraîne aucune suppression ou réduction d'effectifs. Nos employés sont rassurés et nous continuons à travailler comme d’habitude avec eux et avec nos partenaires sociaux», avait rajouté le responsable de Bombardier. Spirit Aerosystems figurait bien sur la liste des prétendants à l’achat des usines de Belfast et de Casablanca, aux côtés d’Airbus, du britannique GKN et de l’espagnol Aernnova, rappelle le site web Le360.ma