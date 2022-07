Bombardier a inauguré son centre de service de Singapour

Bombardier a inauguré son nouveau centre de services...

Bombardier a annoncé le 30 juin 2022 l’ouverture officielle de son centre de service nouvellement transformé de Singapour, le plus grand centre de maintenance d’affaires appartenant à un équipementier d’origine de l’Asie-Pacifique. Ce centre, nouvellement agrandi, offrira des capacités grandement accrues de service pour les avions des flottes Learjet, Challenger et Global. Ces installations pourront aussi accueillir le Global 8000, récemment lancé, après son entrée en service en 2025.

...aux dimensions X 4

Situé dans le secteur du parc aéronautique en plein essor de Seletar, le centre de service de Singapour, ouvert en 2014, a une superficie quatre fois supérieure à celle d’avant, laquelle est passée de 6 500 m² à environ 27 000 m². Ce très important agrandissement permet d’offrir aux exploitants d’avions d’affaires de nouvelles installations clientèle exceptionnelles, lesquelles comprennent un atelier de peinture complet à environnement contrôlé, des capacités évoluées de finition intérieure, des fonctions de soutien clés, comme les services d’ingénierie, de vente et de soutien à la clientèle, et un éventail accru de services de soutien lié aux composants, de réparation et de révision. Les clients d’avions Global auront aussi l’option de louer des moteurs BR710 de Rolls-Royce stockés sur place, réduisant considérablement les temps d’arrêt des avions et les coûts.

Réparation des structures et des composites

Cet agrandissement permet aussi l’ajout des capacités très courues de réparation des structures et des composites, ainsi que l’ajout d’un dépôt de pièces intégré qui desservira le centre et la région, ajoutant plus de 15 millions $ US de stocks de pièces supplémentaires. Le centre de service agrandi de Singapour devrait pouvoir recevoir plus de 2 000 avions d’affaires par année.

SAF

Bombardier a aussi reçu son premier lot de carburant d’aviation durable (SAF) de son partenaire, Shell Aviation, offrant aux exploitants de l’aviation d’affaires l’option de faire le plein de carburant respectueux de l’environnement à l’aéroport de Seletar. Le centre de service de Singapour compte actuellement plus de 200 employés, incluant plus de 160 techniciens et ingénieurs qualifiés, et il est en voie d’en engager plus de 50 autres. Par ailleurs, Bombardier a récemment inauguré un nouveau programme d’apprentissage à Singapour pour se bâtir un solide bassin aéronautique de base et assurer la formation des professionnels de l’ingénierie de demain.