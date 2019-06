Boeing veut restaurer la confiance

Un seul message, répété à de nombreuses reprises, pour cette conférence de presse de Boeing, dès l’ouverture de ce Bourget 2019 : « Notre priorité absolue est la reprise de service du MAX, dans les meilleures conditions de sécurité et de qualité ». Un message martelé aussi bien par les 3 responsables de business units (Défense, Commercial et Services) que par le Directeur financier qui ont fait part de leur émotion et de la mobilisation totale de Boeing autour de cet objectif. « Toutes nos ressources sont mobilisées à la fois pour contribuer à l’enquête, mettre en place une solution sure pour l’appareil et soutenir nos clients, explique Greg Smith CFO et EVP Performance & Strategy de Boeing ».

« Nous sommes terriblement désolés pour les victimes et leurs familles et nous sommes désolés pour nos clients qui doivent faire face à des difficultés opérationnelles durant la saison d’été, toujours très chargée, renchérit Kevin McAllister, CEO de Boeing Commercial Airplanes. Nous allons nous assurer qu’un accident tel que ceux-là ne se produire plus jamais et je suis convaincu que le Boeing Max sera un des avions les plus sûrs qui ait jamais volé. Nous voulons tirer tous les enseignements de ces accidents et nous allons tout faire pour restaurer la confiance de nos clients et des passagers ». Le CEO était lui-même en Ethiopie, il y a quelques jours, sur les lieux de l’accident. Le CEO a eu de longs échanges avec les pilotes d’Ethiopian alors que Boeing organise des conférences avec ses clients au 4 coins du monde. L’avionneur de Seattle refuse cependant de s’enfermer dans un calendrier. « On remettra l’appareil en service quand notre autorité le décidera, conclut le CEO. La sécurité est la seule priorité ».

Les déboires temporaires du MAX ne devraient cependant pas nuire aux affaires de l’avionneur de Seattle, pour lesquelles il a renouvelé sa confiance. « Notre business est solide, nos prévisions sont inchangées et notre gamme est « terrific », explique Greg Smith. Les prévisions financières du CFO font état de 8,7 trillions de dollars d’activités sur les 10 prochaines années, en croissance de 2,9%. Cette activité sera répartie à raison de 3,1 trillions de dollars (+3,6%) pour l’activité commerciale (20.000 appareils), 2,5 trillions de dollars pour l’activité Defense, Space & Security (+1,2%) et 3,1 trillions de dollars pour les services (+3,5%) qui connait une croissance particulièrement soutenue.