Boeing : vers un spin-off des activités de défense et de services ?

Selon certains observateurs des marchés financiers américains dont le site web 247WallSt.com, le scénario d'un spin off ou d'une scission des activités du groupe Boeing ne serait pas à exclure afin de préserver l'avenir financier des divisions Defense & Security et Global Services. "la débâcle du Boeing 737 MAX a ruiné les résultats financiers de la division Avions commerciaux", note Douglas McIntyre, rédacteur en chef du site 247WallSt.com dont les articles sont régulièrement repris par les grands médias américains. Une allusion aux résultats sur les neuf premiers mois de 2019 durant lesquels le chiffre d'affaires de la division Avions commerciaux a fondu de 16 Md$ par rapport à la même période de 2018, pour cause de 737 MAX immobilisés, se traduisant par une perte opérationnelle de 3,8 Md$ contre un bénéfice de 5,2 Md$, un an plus tôt. Les bénéfices en nette progression des divisions Defense, Space & Security et Global Services ont permis de limiter les dégâts avec respectivement 2,5 Md$ (x 3 par rapport à la même période de 2018) et 2 Md$ (12 %). Et 247WallSt.com de rappeler que le carnet de commandes de ces deux divisions de Boeing s'élève à 82 Md$. Une affaire à suivre.