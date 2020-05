Boeing va supprimer près de 10 000 emplois à Seattle

Boeing 737 MAX + coronavirus

Boeing annonce ce mercredi 27 mai la suppression de près de 10 000 emplois dans ses usines de Seattle dans l'Etat de Washington. Ces suppressions s'appuieront sur des départs volontaires et des licenciements avant le 31 juillet. Les suppressions portent sur un total de 12 300 postes, toutes activités confondues; mais c'est la branche Boeing Avions commerciaux qui est la plus touchée. Aux déboires rencontrés avec le 737 MAX suite à deux catastrophes aériennes s'ajoute le tremblement de terre de grande magnitude qui secoue toute la filière aéronautique civile, compagnies aériennes, constructeurs, motoristes, équipementiers et leurs chaînes de sous-traitants depuis la pandémie de coronavirus.

Suppressions de postes : plus à venir

Ces suppressions de postes pourraient malheureusement être suivies d'autres. Boeing avait évoqué 16 000 suppressions d'emplois, il y a plusieurs semaines. "De nouvelles tranches de suppressions d'effectifs seront annoncées dans les prochaines semaines", a indiqué un responsable de Boeing. La pandémie de coronavirus a un effet dévastateur sur l'activité avions commerciaux et la multiplication des annulations de contrats et des reports de livraisons.