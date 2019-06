Boeing va gérer les pièces détachées de la flotte A320 de British Airways

C’est une petite pierre dans le jardin d’Airbus. Boeing et British Airways ont signé, à l’occasion du Bourget 2019, un contrat relatif à la propriété, à la gestion et au maintien de l’inventaire de pièces de rechanges de la flotte … A320 et A320Neo de British Airways. C’est la première fois que Boeing signe un tel contrat pour des appareils Airbus, manifestant ainsi ce qui va probablement devenir une tendance marquante du secteur dans les prochaines années: le développement des activités de services au sein des constructeurs. Il est d’ailleurs intéressant de noter que la division Services de Boeing enregistre des taux de croissance supérieurs aux deux autres divisions que sont Defense/Space/Security et Commercial.

Dans la foulée, Boeing a également signé un accord avec British Airways pour l'échange de 3 trains d’atterrissages pour sa flotte de B777. British Airways aura ainsi accès à un pool de trains d’atterrissage qui sera maintenu, stocké et acheminé endéans les 24 heures en cas de besoin.