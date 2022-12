Boeing suspend les essais en vol du 777-9 suite à un problème moteur

Arrêt des essais en vol du 777-9

Boeing a décidé d'interrompre les essais en vol de son "triple sept" tiret neuf suite à un problème au niveau d'un des deux turboréacteurs qui n'a pas été dévoilé. Tout au plus sait-on que c'est à la suite d'une inspection réalisée à l'endoscope que l'avionneur a décidé de procéder avec prudence et de suspendre la poursuite des essais en vol. Le moteur concerné est celui qui est le plus vieux en date du programme GE9X et le problème serait intervenu à l'issue du vol WH001. Le turboréacteur a été certifié par la FAA en septembre 2020, c'est donc un problème intervenu post certification du turboréacteur.

Le GE9X concerné

Le GE9X est un moteur particulier du seul fait de ses dimensions. Mais d'autres caractéristiques lui sont spécifiques. D'abord, la soufflante, au diamètre de 3,35 m. Le GE9X est un peu plus gros que le déjà énorme GE90-115B et ses 3,25 m de diamètre. Il est en revanche légèrement moins puissant, avec une poussée maximale ramenée de 52 tonnes à 46. Boeing, pour ses 777X, s'appuie sur une nouvelle voilure, plus performante sur le plan aérodynamique, d'où un besoin en poussée qui est moindre. Pour cette soufflante, le motoriste a réussi à réduire le nombre d'aubes de 22 à 16. Concernant ces dernières, General Electric a amélioré le processus de fabrication utilisé précédemment, à savoir une mise en volume par empilement successif de couches de fibre de carbone. Le motoriste américain parle ainsi de quatrième génération d'aubes en composites.

Le dernier modèle de "triple-sept" cumule les retards

Quant au Boeing 777-9, le programme souffre d'un retard de calendrier. Initialement programmées pour la fin 2023, les premières livraisons n'interviendront pas avant le premier semestre 2025. Conséquence logique de ce nouveau report, Boeing a provisionné 1,5 Md$ de pertes exceptionnelles sur le programme 777X pour prendre en compte d'éventuelles annulations, le versement de pénalités mais surtout l'absence d'activité de la chaîne de production qui était initialement programmée sur l'année 2023.