Boeing reprend la production du 737 MAX, à faible cadence

A faible cadence

C'est après cinq mois d'inactivité que Boeing a repris la production du 737 Max à l’usine de Renton, dans l'état de Washington. La cadence de production reste très faible, Boeing mettant en œuvre plus d’une douzaine d’initiatives axées sur l’amélioration de la sécurité au travail et de la qualité des produits, dans le but évident de restaurer la confiance de la clientèle finale vis-à-vis de l'appareil. Rappelons que l'avionneur n'a cessé de traverser plusieurs crises, tant sur le plan civil (737 MAX) que militaire chez BDA avec le KC-46 Pegasus, dues à des problèmes d'assemblage et/ou de fabrication.

31 appareils par mois pour le moment

La production de 737 Max ne s’accélèrera pas comme cela avait été initialement prévu à l’origine. Si à l'origine, il était prévu de revenir à 63 appareils par mois, c'est seulement 31 biréacteurs par mois qui sortiront des chaînes l’an prochain, avec la possibilité d'accroître par incréments le volume mensuel si toutefois le marché renoue avec la demande de 737 MAX.

Des livraisons au 3e trimestre

La reprise de la production intervient alors que Boeing continue de travailler sur des correctifs à la conception des commandes de vol de l’avion à la suite des deux crashs du 737 Max, respectivement en octobre 2018 et mars 2019. Boeing continue ainsi de travailler sur la validation du logiciel. Le 29 avril 2020, le PDG de Boeing, David Calhoun, a déclaré qu’il espérait que l’entreprise puisse reprendre ses livraisons de 737 Max au cours du troisième trimestre de cette année.