Boeing mettra un terme à la production des F/A-18 Super Hornet en 2025

Fin de production pour 2025 avec une option de prolongation jusqu'en 2027

Le 23 février 2023 Boeing a annoncé mettre fin à la production de son avion de chasse F/A-18 Super Hornet en 2025. L'entreprise n'acceptera donc plus d'autres commandes de la part du gouvernement américain, hormis celle des huit avions que le Congrès a ajoutés au budget de l'exercice 2023. Une option est en revanche posée pour une fin de production repoussée jusqu'en 2027 si le chasseur est sélectionné par un client international. Plus de 2 000 Hornets, Super Hornets et avions biplaces spécialisés dans la guerre électronique EA-18G Growlers ont été livrés depuis le lancement du F/A-18 en 1983.