Boeing livre le vingtième CH-47F à l'Armée de l'air royale néerlandaise

20e Chinook à la KLu...

Boeing a livré le 20e CH-47F Chinook à la Koninklijke Luchtmacht (KLu), l'Armée de l'air royale néerlandaise, concluant ainsi la dernière mise à jour de la flotte du pays. Les Pays-Bas sont l'un des huit pays de l'OTAN à exploiter le Chinook et ont déployé l'appareil de façon continue depuis qu'ils ont reçu leurs premiers modèles CH-47D en 1995, aux côtés de CH-147 ayant précédemment appartenu aux forces armées canadiennes.

Soit 14 + 6 D vers F

En 2016, la KLu a acheté 14 nouveaux CH-47F Chinook dans le cadre du programme de ventes militaires étrangères du ministère américain de la Défense. En 2017, la Koninklijke Luchtmacht a signé un accord pour mettre à niveau leurs six hélicoptères Chinook de modèle D restants vers la dernière configuration de modèle F, assurant ainsi la communalité des systèmes pour l'ensemble de leur flotte de 20 appareils. Historiquement, les CH-47D néerlandais disposaient d'un certain nombre d'améliorations par rapport à ceux qui équipent l'armée américaine, y compris un nez modifié pour accueillir un radar Bendix ainsi qu'un cockpit tout écran.

Plus de puissance

"C'est une étape importante pour nous. Nous disposons de radios et d'équipements plus récents qui aident nos pilotes à mieux opérer dans des environnements différents de ceux que nous connaissons déjà", a déclaré Wil van Rijn, intégrateur principal du système Chinook au ministère néerlandais de la défense. Le CH-47F Chinook est un hélicoptère multi-missions qui se caractérise essentiellement, par rapport aux versions précédentes, par son système de gestion de cockpit numérique entièrement intégré et compatible avec le système d'architecture avionique commune. Boeing a précédemment annoncé travailler sur une version F+, avec remotorisation à la clé, adoptant ainsi le turbomoteur T55-GA-714C, ou plutôt les turbomoteurs puisque le Chinook est bimoteur.