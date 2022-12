Boeing livre à SES les deux premiers satellites O3b mPOWER

Plus de 5 000 faisceaux orientables par satellite.

Boeing vient de livrer les deux premiers satellites O3b mPOWER à SES. Ces satellites entièrement numériques sont actuellement en phase de préparation en Floride en vue de leur lancement en orbite terrestre moyenne (MEO) à 8 000 km de la Terre, où ils fourniront une connectivité haut débit à faible latence aux utilisateurs du monde entier. Ces satellites combinent la plateforme 702 éprouvée en vol de Boeing, les panneaux solaires conçus sur mesure par Spectrolab, filiale de Boeing, pour résister aux rayonnements élevés qui caractérisent l’orbite terrestre moyenne et, plus important, la charge utile 702X programmable (définie par logiciel) qui fournit une puissance de plus de 5 000 faisceaux orientables par satellite.

Faisceaux configurables qui peuvent être repositionnés en fonction des données transmises en temps réel

« Le système O3b mPOWER de SES va véritablement révolutionner la façon dont les utilisateurs considèrent la connectivité », déclare Ruy Pinto, Chief Technology Officer (CTO) de SES. « S’appuyant sur des performances hors pair, le système O3b mPOWER fournira des services de connectivité aux organisations gouvernementales et aux entreprises implantées dans les régions les plus reculées. En cas de catastrophe naturelle et lorsque les réseaux ne sont plus opérationnels, les services à faible latence du système O3b mPOWER sont capables de restaurer rapidement les réseaux de communication essentiels. »

Au lieu de s’appuyer sur un nombre réduit de faisceaux fixes de dimensions supérieures, ou sur une vaste constellation de satellites en orbite terrestre basse (LEO) couvrant des régions étendues — en d’autres termes, des systèmes qui peinent à satisfaire une demande haute densité —, le système O3b mPOWER piloté par logiciel est équipé de faisceaux configurables qui peuvent être repositionnés en fonction des données transmises en temps réel par les terminaux des clients de SES, avec à la clé une expérience de haut niveau pour les utilisateurs finaux.

Encore neuf autres O3b mPOWER à livrer

Boeing s’est engagé à livrer onze satellites O3b mPOWER à SES et poursuit les activités de production, d’intégration et de tests des neuf autres satellites. « SES nous a présenté son ambition qui consiste à atteindre l’équité au plan mondial en fournissant des services de connectivité à haut débit en des endroits où il est économiquement ou physiquement impossible de bâtir une infrastructure à fibre optique », a déclaré Jim Chilton, senior vice-président Espace et Lancement au sein de la division Défense, Espace & Sécurité (BDS) de Boeing. « Nous avons formé ce partenariat pour créer dans l’espace une constellation de superordinateurs capables de remplir cet objectif, et sommes impatients de voir ce que SES peut accomplir en tant que premier utilisateur de la plateforme 702X. ». Par ailleurs, les satellites O3b mPOWER se caractérisent par une configuration de lancement flexible, avec la possibilité de lancer deux ou trois satellites simultanément.