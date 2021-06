Boeing fait voler le 737 MAX-10

De Renton à Seattle

Le Boeing-737 MAX-10 de Boeing, soit le plus grand avion de la famille 737 MAX, a effectué le 18 juin son premier vol avec succès. L'avion a décollé de l'aéroport de Renton Field, à Renton, dans l'État de Washington, à 10 h 07 et a atterri à 12 h 38 à Boeing Field, à Seattle. "L'avion s'est parfaitement comporté", a déclaré la pilote en chef du 737, le commandant Jennifer Henderson, assistée de Jim Webb, copilote. "Le profil que nous avons adopté nous a permis de tester les systèmes de l'avion, ses commandes de vol et sa maniabilité, tout s'est passé exactement comme nous l'avions prévu."

Démarrage de la campagne d'essais en vol...

Le vol du 18 juin marquait le début d'un programme d'essais complet pour le 737-10. Boeing travaillera en étroite collaboration avec les organismes de réglementation, soit la FAA l'équivalent américain de l'EASA, pour certifier l'avion avant son entrée en service laquelle est prévue pour 2023. " Le 737-10 occupe une place importante dans les plans de flotte de nos clients, leur offrant plus de capacité, un meilleur rendement et la meilleure rentabilité par siège de tous les avions monocouloirs ", a déclaré Stan Deal, président et CEO de Boeing Commercial Airplanes.

...Aboutissement d'un lancement annoncé en 2017

Le MAX-10 est le plus grand et le dernier des quatre Max à réaliser son premier vol et a vu son développement annoncé lors du Salon du Bourget édition 2017. Par rapport au Boeing 737 MAX-9, la longueur du fuselage est augmentée de 66 pouces soit 1,67 m environ. D'autres changements ont été apportés, notamment des modifications mineures aux ailes pour accueillir le train d'atterrissage principal de type 777. Le 737-10 peut transporter jusqu'à 230 passagers. Il intègre également des améliorations environnementales, réduisant les émissions de carbone de 14 % et le bruit de 50 % par rapport aux 737 de nouvelle génération actuels.