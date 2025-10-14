Boeing et Leonardo s'associent pour le prochain contrat de l'école de pilotage de l'US Army

Boeing et Leonardo partenaires pour l'école de formation des pilotes de l'US Army

Boeing et Leonardo ont entamé un partenariat dans le but de décrocher le contrat de service COCO (contract-owned, contract-operated ou propriété et exploitation sous contrat) de l'armée de terre américaine. Cette alliance veut allier l'expérience opérationnelle de Boeing, de formation des pilotes d'hélicoptères de l'US Army, à la mise en œuvre du programme avec l'hélicoptère d'entraînement AW119T de Leonardo. Le but est d'offrir une solution de formation efficace et évolutive à la prochaine génération d'aviateurs.

Une approche clé en main de la formation, avec une solution de formation intégrée

L'expérience de Boeing en matière de formation des hélicoptères de l'armée de terre comprend des services de formation et le support des systèmes de mission pour l'AH-64 Apache, incluant des simulations en temps réel, virtuelles et constructives, des simulateurs de procédures de pilotage et des programmes de développement des instructeurs afin de préparer et de maintenir l'équipage Apache à l'état de préparation. « Nous réunissons deux leaders du secteur pour offrir à l'armée de terre une approche clé en main et innovante de la formation des hélicoptères, avec une solution de formation intégrée et durable qui améliore les compétences des aviateurs, l'efficacité opérationnelle et le maintien en puissance, et qui apportera une valeur ajoutée mesurable tout au long du programme », a déclaré John Chicoli, directeur principal de l'armée de terre américaine/des Marines et des opérations/missions spéciales chez Boeing Global Services.

Le monomoteur AW119T retenu

L'AW119T est un monomoteur d'entraînement bénéficiant d'un soutien commercial. Le programme AW119T a dépassé les 100 000 heures de vol, dont plus de 16 000 heures de vol aux instruments et plus de 40 000 autorotations avant atterrissage. Leonardo assure la maintenance de 130 AW119T exploités par l'US Navy près de Fort Rucker, en Alabama, ce qui devrait permettre des synergies logistiques immédiates et une réactivité accrue d'après l'avionneur, hélicoptériste et équipementier. Boeing et Leonardo prévoient de proposer une offre de services à multiples facettes pour augmenter les heures de formation au vol, la maîtrise des compétences et offrir un modèle de formation flexible et évolutif tout au long de la durée du contrat.