Boeing et Airbus en concurrence pour un contrat de gros-porteur avec IndiGo

Bataille entre Airbus et Boeing

Airbus et Boeing rivalisent pour attirer la compagnie aérienne IndiGo, la plus grande compagnie aérienne indienne, dans le but de décrocher une commande d'avions à fuselage large. IndiGo, une compagnie à bas coûts, est en train de finaliser une importante commande d'avions monocouloirs auprès d'Airbus et envisage également d'acquérir une flotte de gros-porteurs pour la première fois.

Airbus A330 vs Boeing 787

Airbus et Boeing se disputent une commande de gros-porteurs de la part d'IndiGo. Selon des sources bien informées, la compagnie devra choisir entre l'Airbus A330 et le Boeing 787 Dreamliner. IndiGo aurait également envisagé l'Airbus A350 en raison de la facilité de formation des pilotes d'A320 pour ses opérations. Cependant, pour une raison indéterminée, cet avion a été exclu de la sélection. En revanche, l'Airbus A330 est désormais le favori chez Airbus, qui espère maintenir sa position au sein de la compagnie pour sa flotte de gros-porteurs.

Il est intéressant de noter que ces développements interviennent très près du Salon du Bourget, qui débutera le 19 juin. Airbus et Boeing n'ont toutefois fait aucune remarque officielle concernant une éventuelle commande d'IndiGo.

Des ambitions à long terme

IndiGo souhaite étendre son réseau international, y compris les destinations long-courriers en Europe et en Asie de l'Est qui peuvent être desservies de manière fiable avec des avions plus gros pour des vols long-courriers. Son partenariat avec Turkish Airlines est allé au-delà d'un simple accord de partage de codes, Turkish wet louant des Boeing 777 à IndiGo et les peignant même aux couleurs d'IndiGo.