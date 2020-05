Boeing désormais en négatif de 516 unités sur 2020

Airbus s'en sort mieux

Au terme des quatre premiers mois de l'année 2020, les ventes d'avions commerciaux de Boeing affichent désormais un solde négatif sur un total de 516 unités. A titre de comparaison, Airbus s'en sort beaucoup mieux avec 299 ventes nettes sur la même période et réussissant même à arrondir un peu ses ventes de neuf unités entre le 30 mars et le 30 avril. Boeing pâtit des effets cumulés de la crise créée par la pandémie de coronavirus et de la problématique du retour ou pas en service commercial du 737 MAX.

Le 737 MAX sous les 4 000 ?

L'essentiel des annulations subies par Boeing est généré par le 737 MAX qui enregistre ainsi 299 annulations entre la fin mars et la fin avril 2020. Le carnet de commandes du mono-couloir devrait tomber vers les 4 000 unités, voire même sous les 4 000. Au 31 mars 2020, le 737 MAX affichait encore 4 354 exemplaires à livrer mais avant prise en compte des annulations annoncées tout au long du mois de mars.