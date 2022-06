Boeing dévoile son nouvel ecodemonstrator

ecoDemonstrator édition 2022, un 777-200ER appartenant à Boeing

Boeing a dévoilé son ecoDemonstrator 2022 avec une livrée qui rend hommage à une décennie de tests visant à réduire la consommation de carburant, les émissions et le bruit. Le dernier ecoDemonstrator, un 777-200ER appartenant à Boeing, visera à tester une trentaine de nouvelles technologies destinées à améliorer la durabilité et la sécurité de l'industrie aérospatiale, notamment un système de conservation de l'eau et des technologies visant à améliorer l'efficacité opérationnelle.

6 mois d'essais au sol et en vol

Pendant six mois d'essais en vol et au sol qui débuteront cet été, l'ecoDemonstrator 2022 évaluera en collaboration avec la Nasa, des générateurs de tourbillons SMART - de petites ailettes verticales sur l'aile - qui améliorent l'efficacité aérodynamique au décollage et à l'atterrissage. Un système permettant de conserver l'eau à bord et de réduire le poids ainsi que la consommation de carburant, des pièces d'avion et de moteur fabriquées de manière additive pour réduire la consommation de carburant et les déchets de fabrication.

Avec un système de vision tête haute amélioré

A ceci, s'ajoutera un réfrigérant écologique et un nouvel agent d'extinction des incendies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre -le nouvel agent ayant été déjà expérimenté sur une précédente version-. Enfin les pilotes pourront expérimenter un système de vision tête haute amélioré pour les pilotes afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Boeing poursuivra une étude approfondie de l'impact du carburant aviation durable sur la réduction des émissions. Pour tous les essais en vol, le 777-200ER volera avec un mélange de carburant aviation durable (SAF) approuvé le plus élevé disponible.