Boeing : Dennis Muilenburg démissionne

Dennis Muilenburg paie logiquement la crise qui secoue Boeing depuis l'immobilisation et le gel des livraisons du Boeing 737 MAX en mars dernier. Le directeur général de Boeing démissionne donc après avoir été contraint d'abandonner ses fonctions de président du conseil d'administration quelques mois plus tôt. Dennis Muilenburg sera remplacé par David Calhoun qui lui avait déjà succédé comme président du conseil d'administration de Boeing. Cette dernière fonction sera reprise par Lawrence Kellner qui a déclaré : "David Calhoun associe une profonde expérience industrielle à des qualités reconnues de leader et il est parfaitement conscient des défis auxquels nous sommes confrontés". Le très court intérim sera assuré par Greg Smith qui est directeur financier de Boeing.