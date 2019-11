Boeing annonce les débuts du 737 MAX 10

Le 737 MAX 10 est le plus grand modèle de la famille MAX. Il peut transporter jusqu’à 230 personnes et affiche le coût par siège-kilomètre le plus bas de tous les monocouloirs construits à ce jour. À présent, cet avion va faire l’objet de vérifications de ses systèmes, ainsi que d’une campagne d’essais moteur avant son premier vol prévu l’année prochaine.

« C’est pour moi un grand honneur d’être aux commandes du MAX 10 lors de son premier vol, ainsi que de montrer au monde entier que vous avez réalisé cet avion avec tout votre cœur et toute votre âme », a déclaré Jennifer Henderson, chef-pilote du 737, aux employés présents à Renton.

À ce jour, le Boeing 737 MAX 10 totalise 550 commandes de la part de plus de 20 clients à travers le monde.