Boeing F/A-18 E et F aux essais

Boeing a livré les deux premiers F/A-18 Super Hornet Block III à l’US Navy pour des essais en vol. Un jet est un modèle E monoplace et l’autre est un modèle F biplace. « Les avions seront utilisés pour les essais d’adéquation et d’intégration de tous les composants du système de mission Block III. Ces avions d’essais permettront aux équipages d’avoir tout le temps de se familiariser avec les nouveaux systèmes de nouvelle génération avant de recevoir des aéronefs opérationnels », a déclaré Steve Wade, vice-président de Boeing, programmes F/A-18 et E/A-18G.

Un écran tactile et plus d'autonomie

L'US Navy utilisera ces avions dans le but de familiariser les pilotes avec le nouvel écran tactile de 10 pouces sur 19 pouces (24,5 x 48,2 cm ) du système de poste de pilotage avancé et tester les capacités fournies avec la capacité réseau amélioré. En plus de ces améliorations, la configuration block III ajoute des mises à niveau de capacités qui incluent une plus grande autonomie, une signature radar réduite et un système de communication amélioré. Comme prévu, une extension de durée de vie est également incluse, les appareils passant ainsi de 6 000 heures à 10 000 heures de vol.

78 appareils commandés

L’année dernière, Boeing a obtenu un contrat de l'US Navy pour 78 Super Hornet Block III. Les équipes d’essais de Boeing et de l'US Navy ont également piloté des Super Hornet équipés de prototypes de réservoirs de carburant conformes.