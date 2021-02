Boeing 777X : pas avant 2024 selon Emirates

Emirates a réduit sa commande de Boeing 777X

Participant à un webinar organisé par le "think thank" CAPA, le directeur général d'Emirates, Sir Tim Clark, a annoncé qu'il y avait peu de chances "que le Boeing 777X soit livré avant le premier trimestre 2014", rapport l'agence Reuters. Boeing avait indiqué que ces livraisons débuteraient à la fin de l'année 2023. Emirates a commandé 150 Boeing 777X dans ses deux versions, 777-8 et 777-9, lors de l'édition 2013 du Dubai Air Show. Une commande qui a été, depuis, revue à la baisse avec notamment la transformation de Boeing 777X en 787-10.

Boeing provisionne 6,5 Md$

Face à ces conversions mais aussi aux annulations, Boeing a été contraint de "nettoyer" le carnet de commandes du 777X pour le ramener à 191 ventes fermes contre 350, un an plus tôt. Ce qui a contraint le constructeur à provisionner une charge exceptionnelle de 6,5 Md$ sur le programme 777X avec également prise en compte des surcoûts que créé un programme de certification plus long que prévu.

Singapore Airlines en reprend 11 de plus

Dans ce ciel "plombé", un petit rayon de soleil pour le Boeing 777X : à l'inverse d'Emirates, Singapore Airlines a décidé de reconvertir des Boeing 787-10 restants à réceptionner en 777X dans la version 777-9 commandée initialement à 20 exemplaires fermes. Singapore Airlines a donc transformé 14 Boeing 787-10 en 11 Boeing 777X supplémentaires. Ce qui donne logiquement un total de 31 exemplaires.