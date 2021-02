Boeing 777X : des ventes qui tombent à 191 unités

Boeing 777X : annulations en cascade

Nouveau signe du séisme qui secoue le transport aérien mondial depuis le mois de février 2020, Boeing est contraint de "nettoyer" le carnet de commandes de son 777X qui se décline en deux modèles : 777-8 et 777-9. La crise, les annulations et les normes comptables qui imposent la prise en compte des risques que fait peser la situation financière de certains clients du 777X ont ramené le carnet de commandes du gros-porteur long-courrier à 191 ventes fermes, contre 350, un an plus tôt. Déjà en difficulté avant la crise créée par la pandémie de covid-19, Etihad Airways avait d'ores et déjà annulé 20 exemplaires sur les 25 initialement commandés. Une décision accompagnée d'annulations sur l'Airbus A350.

Emirates : de 150 à 115

De son côté, Emirates avait négocié à la baisse sa commande initiale sur 150 Boeing 777X pour la ramener à 115 tout en convertissant une partie pour des options et des Boeing 787-10. Lufthansa a également reconverti en options 14 exemplaires sur les 34 pris en 2013. Cathay Pacific a, pour l'instant, fait le choix de repousser les livraisons à 2025 et au delà tout en travaillant à un scénario de reconvertir une partie, voire même tous les 21 Boeing 777X en Boeing 787-10, à l'instar d'Emirates.

Une charge exceptionnelle de 6,5 Md$

Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que Boeing ait pris en compte une charge exceptionnelle d'un montant de 6,5 Md$ sur son exercice fiscal pour l'année 2020 pour couvrir les coûts inhérents à cette chute du carnet de commandes et à un programme de certification qui s'annonce aussi plus long prévu.