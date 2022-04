Boeing 777 d'Air France : l'analyse des paramètres du vol a commencé

Boeing 777 d'Air France : les "boîtes noires" en cours de décryptage

Depuis le 6 avril, les équipes du Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) décryptent les deux "boîtes noires" du Boeing 777 d'Air France, immatriculé F-GSQJ, et dont les pilotes ont été confrontés à plusieurs "anomalies techniques" suffisamment graves lors de la phase d'atterrissage pour que le BEA ouvre une enquête de sécurité. Ces anomalies sont : instabilité des commandes de vol en finale, remise des gaz, dureté des commandes et oscillations de trajectoire. Une série d'anomalies que l'un des pilotes du Boeing 777, lors de son échange avec l'un des contrôleurs aériens de l'aéroport de Paris/Charles de Gaulle, a résumé sous la formule suivante : "l'avion a fait n'importe quoi".

Les outils des enquêteurs du BEA

Les "boîtes noires" sont à la fois l'enregistreur des paramètres techniques de vol (vitesse, altitude, régime des moteurs, engagement et désengagement d'automatisme, position des gouvernes, des commandes de vol..) et l'enregistreur des données audio générées dans le cockpit (échanges entre les pilotes et avec les contrôleurs ainsi que l'environnement acoustique du poste de pilotage : conversations, bruits, alarmes sonores). L'analyse parallèle de ces différentes données permet aux enquêteurs du BEA de comprendre au plus près les différentes phases de l'incident à la fois dans leur séquencement et dans le temps. Une fois sauvegardées, les différentes données sont décodées et analysées dans le cadre de l'enquête.

Concernant l'enregistreur des paramètres techniques de vol (FDR), "le fichier extrait de l'enregistreur est un fichier binaire appelé « fichier brut » ; le décodage de ce fichier brut est réalisé à partir d'un document de décodage propre à chaque avion. Les valeurs des paramètres et leurs évolutions au cours du temps peuvent être ensuite représentées sous forme de courbes ou de tableaux, et faire l'objet de calculs relatifs au comportement de l'avion". Concernant l'enregistreur des données audio (CVR), il peut aussi aider à "des analyses spectrales permettant d'identifier des alarmes ou des bruits présents dans le cockpit".

Le laboratoire avionique

Les équipes du BEA vont pouvoir aussi activer leur laboratoire avionique dont la mission principale est d'examiner des équipements électroniques de l'avion qui génèrent également des données qui peuvent aussi "constituer une source précieuse de compréhension des causes de l'évènement". Le BEA a d'ailleurs développé son propre logiciel de décodage des informations binaires contenues dans ces mémoires. Il est paramétrable et peut lire tous les formats de mémoire rencontrés. Néanmoins, la lecture puis le décodage du fichier brut récupéré sous forme de données binaires se font en étroite collaboration avec les équipementiers. Ces derniers fournissent la documentation relative au décodage de la mémoire, qui est propre à chaque système.