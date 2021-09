Boeing 777-300ERSF : Etihad Engineering monte sur le programme

Boeing 777-300ERSF : deux lignes chez Etihad Engineering

Israel Aircraft Industries (IAI) et Etihad Engineering viennent de signer un accord de partenariat sur le programme de conversion des Boeing 777-300ERSF lancé par le loueur Gecas et IAI en 2019. Etihad Engineering monte à son tour sur le programme et accueillera donc deux lignes de conversion à partir de 2023. Si ce partenariat est présenté comme une des conséquences positives des accords Abraham entre Israël et les Emirats Arabes Unis, c'est aussi le plan de charge et le manque de place qui poussent IAI à chercher des capacités ailleurs.

30 conversions en carnet

Le programme "Big Twin" compte d'ores et déjà 30 conversions en carnet. Avant l'été, l'opérateur de fret américain Kalitta Air, qui est client de lancement de ce programme avec trois appareils, a décidé d'en prendre deux exemplaires de plus dans le cadre d'un contrat de location. Kalitta Air cherche à remplacer son parc de Boeing 747-400F à terme. Avec ses deux moteurs, le Boeing 777-300ERSF s'annonce moins gourmand en kérosène et affiche des coûts d'exploitation moins élevés que le Boeing 747-400F.

IAI fait aussi travailler Ethiopian sur le 767

C'est dans la même logique (plan de charge et manque de place) que IAI a signé avec Ethiopian Airlines un partenariat sur la conversion des Boeing 767-300 passagers en avions cargos. La compagnie aérienne construira un site dédié à proximité de son centre de maintenance sur l'aéroport d'Addis-Abeba. Les premiers avions convertis seront trois Boeing 767-300ER d'Ethiopian Airlines.