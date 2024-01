Boeing 737MAX 7 : Une certification reculée et un retrait de demande de dérogation

Boeing retire sa demande de dérogation pour le 737MAX 7

Boeing a retiré lundi 29 janvier 2024 sa demande de dérogation pour permettre au 737 MAX 7 d'être certifié pour le transport de passagers. En clair, l'entrée en service du MAX 7, soit le plus petit modèle de la famille MAX, sera retardée jusqu'à ce que Boeing ne conçoive un correctif pour la conception défectueuse et le fasse approuver par la FAA. L'exemption demandée est relative à un défaut de conception. La FAA avait déterminé l'été dernier qu'un défaut de conception découvert dans le système de dégivrage de l'entrée du moteur du MAX pouvait entraîner un danger potentiel.

Du métal au composite sur une nacelle

L'entrée d'air du moteur du MAX et notamment l'anneau situé à l'extrémité avant de la nacelle est fabriquée en composites, contrairement aux anciens modèles de 737, dont la pièce concernée est réalisée en alliage. Le système de dégivrage, comme son nom l'indique, empêche l'accumulation de glace et/ou givre en soufflant de l'air chaud sur l'entrée d'air du moteur. Mais Boeing a découvert, après la mise en service du MAX, que si le système restait allumé alors que l'appareil a quitté l'air glacé, il risque de surchauffer et ainsi d'endommager la structure composite, même possiblement de la faire se détacher de la nacelle.

Pas de compromis pour un avion non certifié

La FAA a indiqué que la projection des débris issus de la nacelle pourraient endommager le fuselage, avec les risques que cela suppose pour les passagers et pourraient endommager l'aile ou la queue de l'avion, avec une potentielle perte de contrôle de l'appareil. Boeing ayant jugé le risque de ce scénario "extrêmement improbable", la FAA a autorisé les MAX 8 et 9 actuellement en service à poursuivre les opérations. La FAA a cependant demandé aux pilotes d'éteindre le système dès qu'ils quittent l'air glacial et de ne pas voler avec le système activé pendant plus de cinq minutes dans l'air sec. Mais cette solution de compromis ne pourrait pas fonctionner pour un avion comme le MAX 7 qui n'est pas encore certifié. C'est pourquoi Boeing a demandé une exemption formelle des normes de sécurité pour le MAX 7 jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. En décembre, Boeing a demandé une dérogation jusqu'en juin 2026 afin que le MAX 7 puisse être certifié et entrer en service cette année avec la compagnie aérienne Southwest pendant que Boeing travaille sur un correctif pour le système défectueux.

Accélérer la mise au point d'un correctif



Seulement si la FAA devait accéder à cette demande dès ce mois-ci, la perte d'un panneau de fuselage sur un 737 MAX 9 d'Alaska Airlines au-dessus de Portland le 5 janvier dernier a tout bouleversé. Entretemps, l'Allied Pilots Association, un puissant syndicat de pilotes de ligne, ainsi que plusieurs experts dans le domaine de la sécurité ont demandé à Boeing d'accélérer la mise au point d'un correctif. C'est en tout cas l'option retenue par le géant de Seattle, actuellement directement visé par une enquête scrupuleuse sur la qualité et son contrôle sur ses chaînes de fabrication. Cette enquête fait suite à un premier audit consécutif aux accidents intervenus sur les MAX8 de Lion Air et Ethiopian Airlines, intervenus au cours de l'année 2019 et ayant entraîné la mort de 346 personnes, PNC et PNT compris.