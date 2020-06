Boeing 737 MAX : TUI et SMBC pas pressés de le prendre

SMBC repousse de 5 ans

Si Southwest Airlines est impatiente de réceptionner à nouveau des Boeing 737 MAX et ce dès le dernier trimestre 2020, ce n'est pas le cas de tous les clients du moyen-courrier. Le loueur SMBC Aviation Capital a ainsi décidé de repousser les livraisons sur 68 exemplaires à 2025 pour s'échelonner jusqu'en 2027. SMBC Aviation Capital a commandé ferme 89 exemplaires selon le site de Boeing et en avait réceptionné deux avant que le 737 MAX soit interdit de vol après les accidents successifs intervenus chez Lion Air et Ethiopian Airlines. De son côté, le groupe allemand TUI avait déjà en flotte 15 Boeing 737 MAX avant l'immobilisation et il était programmé huit de plus avant la fin 2019.

Encore 42 Boeing 737 MAX pour TUI

Comme d'autres clients du Boeing 737 MAX avant lui, TUI va obtenir une compensation de la part du constructeur et représentant "la majeure partie des dommages subis". L'indemnisation sera versée progressivement sur les deux prochaines années et TUI retardera la livraison des 42 appareils restant à réceptionner. Le nouveau calendrier n'est pas précisé, TUI indiquant "recevoir ces prochaines années moins d'avions de Boeing que prévu», notamment «moins de la moitié les deux prochaines années» et précisant avoir obtenu «en moyenne un report de deux ans» par rapport au programme initial de livraisons.