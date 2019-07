Boeing 737 MAX : pas avant 2020

La reprise des vols commerciaux du Boeing 737 MAX n'est pas pour cet été, ni même pour la fin de cette année. Selon une étude de prospective très fouillée du cabinet Archery Strategy Consulting, "il est fort probable" que le retour en ligne du Boeing 737 MAX ne se fasse pas avant le premier semestre 2020, voire même la fin 2020. Ce calendrier s'appuie sur l'annonce faite par la FAA, le 26 juin, de la découverte d'une nouvelle faille majeure au terme d'une simulation de vol réalisée par deux pilotes de la FAA et durant laquelle l'équipage a eu beau appliquer le processus de gestion de panne du compensateur, il a été confronté à un problème qui ne lui a pas permis, comme prévu, de récupérer aisément et rapidement l'appareil. La cause à un microprocesseur qui gère l'activation des ailerons arrières et participe donc à la stabilisation de l'avion. Ce qui signifie que Boeing est contraint de revoir son "patch logiciel" et repousse d'autant l'essai en vol nécessaire pour la remise en route du processus qui doit mener au retour en service du 737 MAX.

Avec pour effet un nouveau glissement dans le calendrier et une perspective de remise en service de l'avion durant le quatrième trimestre 2019. Sauf que ce scénario n'est désormais plus "le plus probable". Pour Archery Strategy Consulting, ces "patchs logiciels" apportés par Boeing ne suffiront pas à convaincre non seulement la FAA mais également les autres autorités de régulation comme l'EASA et la CAAC, les autorités de l'aviation civile européenne et chinoise. Sans oublier la communauté des pilotes de ligne. Ces derniers poussent à la mise en place d'une formation sur simulateur spécifique au 737 MAX. Or, il n'existe que sept simulateurs actuellement en situation de le faire. "Utilisés à plein régime, il faudrait environ trois mois pour former les 4 000 pilotes qui correspondent aux plus de 380 Boeing 737 MAX livrés avant la crise", indique la note de prospective.

Pour autant, il n'est pas sûr que cette solution soit jugée satisfaisante par tous les acteurs concernés. L'ajout d'une troisième sonde d'incidence pourrait également être demandée non seulement par les pilotes mais aussi par les autorités canadiennes, européennes et chinoises. Un scénario jugé "crédible et plus que probable". Et dans cette hypothèse, les modifications techniques à faire sur les avions déjà livrés (plus de 380) et ceux parqués (plus de 550 si la cadence de 42 avions par mois est maintenue) et le processus de validation associé à ces modifications "repousseront la reprise des vols commerciaux" vers le courant du deuxième semestre 2020 pour ensuite s'échelonner sur la fin de l'année 2020. La banque JP Morgan avait estimé, dès le printemps dernier, que les coûts pour Boeing s'élèveraient à 1 Md$ par mois (dommages et intérêts). Il faut les pénalités pour retard de livraisons (400 M$ à 1 Md$), le dédommagement des victimes (montant qui peut varier si procès se tient aux Etats-Unis), le retrofit des avions, la formation additionnelle des pilotes, le coût de la remise en service.