Boeing 737 MAX : l'Inde autorise juste le survol

Boeing 737 MAX : toujours pas de feu vert en Inde et en Chine

La Chine et l'Inde n'ont toujours pas donné leur feu vert aux vols assurés en Boeing 737 MAX dans leurs cieux. Les autorités de l'aviation civile de ces deux pays ont effet décidé de prendre tout le temps nécessaire avant de suivre à leur tour les décisions de leurs homologues américains, canadiens, européens, australiens, émiratis,...... Ce temps pris et les délais n'arrangent pas les affaires de la compagnie aérienne Spicejet qui avait réceptionné une douzaine de Boeing 737 MAX avant leur immobilisation partout dans le monde. Le transporteur a commandé plus de 140 exemplaires. L'autre gros client du Boeing 737 MAX en Inde était Jet Airways qui a été liquidée.

Autorisation de survol pour Flydubai

La situation n'arrange pas non plus un autre gros client du Boeing 737 MAX : Flydubai qui exploitait un réseau conséquent sur l'Inde avant la pandémie et qui commence à rebâtir ce réseau, surtout depuis que la compagnie aérienne peut à nouveau exploiter ses moyen-courriers avec de premiers vols en 737 MAX qui ont démarré au début de ce mois. Les exemplaires de Flydubai ne sont donc toujours pas autorisés à se poser en Inde. Par contre, les autorités indiennes de l'aviation civile ont autorisé le survol du pays pour permettre aux 737 MAX de Flydubai de desservir Dhaka et Chittagong, si la situation sanitaire le permet.

Autres vols autorisés

La décision des autorités indiennes de l'aviation civile ne s'applique pas uniquement aux survols possibles. Elle permet aussi aux sociétés de leasing avions de pouvoir récupérer les Boeing 737 MAX opérés par des compagnies aériennes étrangères et toujours bloqués en Inde depuis le mois d'avril 2019. Sont donc désormais aussi autorisés en Inde les vols de contrôle et de validation des Boeing 737 MAX dans le but de leurs futurs convoyages vers d'autres pays que l'Inde.