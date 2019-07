Boeing 737 MAX : le directeur général du programme part à la retraite

Conséquence presque logique de la période trouble que traverse le Boeing 737 MAX, Eric Lindblad, vice-président et directeur général du programme 737, également responsable du site Renton, a annoncé son départ à la retraite. C'est le premier haut responsable de l'avionneur de Seattle, avec une expérience considérable sur différents programmes, à quitter Boeing depuis le commencement de la crise 737 MAX et l'immobilisation au sol des appareils concernés, consécutif aux accidents de Lion Air puis d'Ethiopian Airlines.

Entré voici 34 ans chez Boeing en 1985 en tant qu'ingénieur de liaison, après avoir obtenu un baccalauréat en génie mécanique à la California State University, à Long Beach, il a été nommé à son dernier poste en août 2018, à la tête de la production et la livraison du 737 MAX et du 737 NG. Son équipe dirigeait alors plus de 12 000 employés qui appuient le programme 737.

Auparavant, Lindblad a dirigé le programme 777X pour Boeing Commercial Airplanes, où il était responsable de la conception et du développement du 777X. Il a assumé ce rôle à partir d'octobre 2016, après avoir été vice-président et directeur adjoint du programme 777X. Nommé à ce poste en juin 2014, Lindblad a dirigé la conception de l'aile 777X, assurant la performance technique, la productibilité et la livraison à temps.



Avant de se joindre au programme 777X, il a occupé divers postes de direction, dont celui de vice-président et directeur général du programme 747 et de vice-président de 737 opérations de fabrication, de chef de l'équipe cycle de vie 787 et de directeur d'industrie 747 .