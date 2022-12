Boeing 737 MAX : le coup de pouce du Congrès des Etats-Unis

Exemption pour les Boeing 737 MAX 10 et 737 MAX 7

Boeing ne sera pas contraint de modifier en profondeur le cockpit de ses 737 MAX 10 et 737 MAX 7. Le Congrès des Etats-Unis vient de voter une loi qui autorise la FAA à certifier les deux moyen-courriers sans que les appareils soient équipés d'un système complet d'alerte de l'équipage et de sauvegarde demandé pour tous les appareils certifiés après le 1er janvier 2023. Un délai que Boeing n'était pas en mesure de tenir au regard du retard pris dans le processus de certification des 737 MAX 10 et 737 MAX 7. Leur certification n'est pas attendue avant l'été 2023. Désormais juridiquement protégée par cette loi, la FAA pourra donc donner son feu vert et Boeing s'éviter de coûteuses modifications dans le cockpit ainsi que des coûts de formation plus élevés puisque les deux premiers modèles de la famille, les 737 MAX 8 et MAX 9, n'intègrent pas le nouveau système.

Des clients américains impatients

Les clients américains de la famille Boeing 737 MAX et notamment ceux qui ont commandé des 737 MAX 7 et MAX 10 n'ont pas manqué d'aiguillonner les membres du Congrès pour que cette loi passe avant le 31 décembre 2022. Notamment United Airlines qui vient de commander ferme 56 moyen-courriers Boeing et transformer 44 options en achats fermes. La compagnie aérienne a commandé une première tranche de 100 Boeing 737 MAX 10 en 2017. Southwest Airlines, de son côté, a relancé le plus petit modèle de la famille, le 737 MAX 7, avec une commande pour 170 exemplaires auxquels se sont ajoutés 34 autres en juin 2021 par le biais des conversions de 737 MAX 8. (La commande passée en mars 2021 portait sur 100 Boeing 737 MAX et 70 autres après conversions de 737 MAX 8).

737 MAX 10 : la part de l'international

La commande passée par Southwest Airlines comprenait également des options sur 155 moyen-courriers supplémentaires, 737 MAX 7 et/ou 737 MAX 8. Pour le 737 MAX 10, la donne est différente car la part de l'international est beaucoup plus conséquente avec notamment une présence de l'Asie-Pacifique dans le carnet de commandes qui n'est pas à négliger dont des clients chinois qui ne sont pas pressés, pour l'instant, de réceptionner les modèles 737 MAX 8 commandés.