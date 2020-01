Boeing 737 MAX : le câblage sous la loupe

L'audit technique mené par Boeing sur le 737 MAX à la demande de la FAA a fait apparaître une trop grande proximité entre deux faisceaux de câbles qui jouent un rôle important dans le contrôle de la dérive du moyen-courrier. Une proximité qui pourrait conduire à un court-circuit. Pour s'assurer qu'un tel scénario soit impossible, Boeing et la FAA travaillent donc à une solution technique qui n'implique pas forcément des modifications de conception. La FAA indique que ses services et Boeing “analysaient certaines conclusions d’un récent examen des modifications proposées au Boeing 737 MAX”. Et d'ajouter qu’elle “veillera à ce que tous les problèmes liés à la sécurité identifiés au cours de ce processus soient résolus”. De son côté, Boeing souligne avoir "identifié ce problème dans le cadre de ce processus rigoureux" et travailler "avec la FAA pour effectuer l’analyse appropriée. Il serait prématuré de spéculer si cette analyse entraînera des modifications de conception". « Notre priorité absolue est de garantir que le 737 Max répond à toutes les exigences réglementaires et de sécurité avant sa remise en service », a précisé un porte-parole de Boeing.