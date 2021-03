Boeing 737 MAX : La Chine prend son temps

Préoccupations majeures autour du Boeing 737 MAX

La CAAC, les autorités chinoises de l'aviation civile, ne sont toujours pas prêtes à lever l'interdiction de vol qui pèse sur le Boeing 737 MAX. Ce dernier est désormais autorisé à voler en Amérique du Nord, au Brésil, en Europe et aux Emirats Arabes Unis. L'Australie et l'Arabie Saoudite viennent à leur tour de donner leur feu vert. Mais, du côté de la Chine, le Boeing 737 MAX suscite toujours "des préoccupations majeures" pour reprendre la formule du directeur adjoint de la CAAC.

Attente des rapports d'enquête définitifs

Pour cette dernière, trois critères principaux doivent pris en compte avant de permettre au Boeing 737 MAX de voler à nouveau. D'abord, la validation des modifications de conception introduites par Boeing, ensuite la formation des pilotes de ligne qui doivent intégrer les conséquences de ces modifications et enfin les conclusions finales des rapports d'accident définitifs réalisés par les autorités indonésiennes et éthiopiennes. Pour l'instant, seuls les rapports préliminaires d'enquête ont été publiés. L'Ethiopie prévoit de publier son rapport final sur l'accident de mars 2019 vers le 10 mars prochain.

25 Boeing 737 MAX pour United Airlines

De l'autre côté du Pacifique et anticipant le retour du trafic sur le marché intérieur américain, United Airlines a décidé de commander 25 Boeing 737 MAX supplémentaires et d'accélérer les livraisons de ceux déjà en carnet. La compagnie aérienne a donc également décidé d'avancer les livraisons de 40 appareils à 2022 et de cinq autres en 2023.