Boeing 737 MAX : Ethiopian Airlines va le remettre en service en février 2022

Le Boeing 737 MAX va revoler aux couleurs d'Ethiopian Airlines

Ethiopian Airlines programme le retour de ses Boeing 737 MAX en service commercial pour le mois de février 2022. Une décision prise au terme d'une revue complète du moyen-courrier avec les différents personnels concernés et des séquences de formation minutieuses avec ses pilotes. «Nous avons pris suffisamment de temps pour surveiller les travaux de modification de la conception et les plus de 20 mois de processus de rectification rigoureux… nos pilotes, ingénieurs, techniciens d’aéronefs, équipage de cabine sont confiants quant à la sécurité de la flotte», a indiqué le directeur général de la compagnie aérienne.

Une lourde charge symbolique pour la compagnie aérienne

Cette annonce et cette décision ont une lourde charge symbolique. Ethiopian Airlines a perdu un de ses Boeing 737 MAX en mars 2019, quelques minutes après son décollage de l'aéroport d'Addis Abeba. La catastrophe a fait 157 victimes et intervient peu de temps après celle de la compagnie aérienne Lion Air avec un enchaînement de causes similaires. "Le rapport préliminaire contient des informations fournies par l’enregistreur des données de vol (FDR), selon lesquelles les données d’angle d’attaque transmises à l’avion par la sonde d’incidence étaient erronées, provoquant l’activation du système de contrôle automatisé de l’assiette de l’avion MCAS pendant le vol, comme ce fut le cas pendant le vol du Lion Air 610".

Pas encore de feu vert définitif en Chine

Ces deux accidents d'avions flambants neufs dans un intervalle de temps de seulement quelques mois conduiront à l'immobilisation des Boeing 737 MAX partout dans le monde à partir du mois d'avril 2019. L'avion retrouvera son autorisation de vol, d'abord aux Etats-Unis en novembre 2020, au terme d'une série de mesures correctrices exigées par les autorités de l'aviation civile. Seule la Chine n'a pas encore redonné son feu vert définitif formel même si le processus de retour de l'avion dans le ciel chinois est engagé.