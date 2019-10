Boeing 737 MAX : des failles au sein de la FAA

La FAA ou autorités américaines de l'aviation civile "n'a pas correctement évalué la fiabilité du système de contrôle de vol du Boeing 737 MAX, mis en cause dans deux catastrophes aériennes qui ont fait 346 morts en octobre 2018 et mars 2019", estime un comité international d'experts dans un rapport de 69 pages publié vendredi", rapporte Reuters. Ce comité, dénommé JATR pour Joint Authorities Technical Review et réunissant des experts de neuf pays, avait été mandaté en avril dernier par la FAA pour examiner la procédure d'homologation du logiciel anti-décrochage MCAS du Boeing 737 MAX avant les deux accidents. "L'équipe du JATR a estimé que le MCAS n'avait pas été évalué en tant que fonction complète et intégrée dans les documents de certification qui ont été présentés à la FAA", peut-on lire dans ce rapport de 69 pages que Reuters a pu consulter. Le JATR reproche en particulier à la FAA de déléguer des tâches de certification "de haut niveau" aux fabricants eux-mêmes et estime que cette pratique de longue date doit être revue en profondeur afin d'assurer la fiabilité des procédures. "L'extension de délégation ne compromet pas en elle-même la sécurité si elle est suivie et supervisée par la FAA", souligne le rapport qui ajoute "mais dans le cas du programme Boeing 737 MAX, la FAA n'avait pas une connaissance suffisante du MCAS ce qui, associé à sa faible implication, l'a rendue incapable de fournir une évaluation indépendante."