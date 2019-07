Boeing 737 MAX : American et United repoussent à novembre

A tour de rôle, United Airlines et American Airlines ont annoncé qu'elles repoussaient la programmation de leurs vols avec des Boeing 737 MAX au début du mois de novembre 2019. Une décision logique au regard d'un calendrier qui passe d'abord par le contrôle et la validation par la FAA de toutes les modifications proposées par Boeing, la mise en place d'un nombre suffisant de simulateurs pour former aux subtilités du MCAS tous les pilotes qualifiés sur Boeing 737 MAX et la prise en compte de l'installation ou non d'une troisième sonde sur les avions déjà produits et ceux qui continuent d'être produits. United Airlines se fixe désormais pour calendrier le 4 novembre prochain avec à la clef de nouvelles annulations de vols. La compagnie aérienne en avait réceptionné 14 exemplaires et attendaient 16 autres Boeing 737 MAX d'ici à la fin de cette année. Pour United Airlines, ce nouveau report se traduit par 2 100 vols annulés en septembre et 2 600 autres en octobre. Pour American Airlines, qui comptait en flotte plus de Boeing 737 MAX, l'impact est de 115 vols par jour, soit plus de 3 400 par mois.