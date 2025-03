BOC Aviation commande 120 Airbus A320neo et Boeing 737 MAX

BOC Aviation commande 70 Airbus de la famille A320neo

Le loueur BOC Aviation commande ferme auprès d'Airbus 70 exemplaires de la famille A320neo, portant son total à 285 exemplaires. A fin février 2025, BOC Aviation, basé à Singapour et filiale de la Banque de Chine, avait en effet 215 moyen-courriers Airbus commandés (122 A320neo et 93 A321neo) dont 95 livrés. En incluant la première génération, le loueur affiche 480 Airbus commandés dont 360 réceptionnés.

.... et 50 Boeing 737 MAX dans la version 737-8

BOC Aviation regonfle donc ses carnets de commandes dans la perspective de la future demande. Le contrat passé avec Airbus s'accompagne en effet d'un contrat auprès de Boeing pour 50 Boeing 737 MAX dans la version 737-8, portant le total de ses achats à 215 appareils selon le communiqué de Boeing. A fin février 2025, le loueur affichait, sur le site du constructeur, 167 achats de 737 MAX et 167 + 50 = 217. Soit une coquille, soit deux exemplaires qui ont été annulés.

Un portefeuille d'activités bien réparti

Si BOC Aviation est porté sur Airbus pour le segment moyen-courrier, le loueur donne l'avantage à Boeing sur le segment long-courrier avec 35 appareils commandés dont 13 Boeing 787-9. Le portefeuille d'activités est géographiquement bien réparti avec plus de 400 M$ de chiffre d'affaires réalisé en 2024 dans trois régions : Chine (441 M$), Amériques (439 M$) et Asie-Pacifique (413 M$). Suivent l'Europe (331 M$) et le Moyen-Orient et l'Afrique (226 M$).