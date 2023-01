BOC Aviation annonce la commande de 40 Boeing 737-800 supplémentaires

BOC Aviation augmente son portefeuille de 737 MAX avec une commande de 40 jets supplémentaires

BOC Aviation Limited et Boeing ont annoncé le mardi 27 décembre 2022 que le loueur d'avions accroît son portefeuille de 737 MAX avec une commande de 40 jets 737-8 supplémentaires. Avec cette commande, BOC Aviation fait progresser sa stratégie d'achat d'avions neufs, économes en carburant et respectueux de l'environnement, qui sont très demandés par les compagnies aériennes clientes.

"Nous sommes heureux de continuer à développer notre relation existante avec Boeing, avec cette commande supplémentaire de 40 avions pour les Boeing 737-8 économes en carburant. Cette commande supplémentaire porte notre carnet de commandes total de 737 MAX 8 avec Boeing à 80 appareils ", a déclaré David Walton, directeur général adjoint et directeur de l'exploitation de BOC Aviation. " Nous sommes impatients de continuer à fournir l'un des avions les plus avancés technologiquement de l'industrie à livrer en location à nos compagnies aériennes clientes, et de soutenir leur croissance durable pour le reste de cette décennie. "

Boeing continue de constater une forte demande du marché pour la famille 737 MAX, avec plus de 1 500 commandes brutes depuis fin 2020.

"Nous sommes fiers que BOC Aviation continue d'investir dans le 737-8 avec sa polyvalence de pointe et sa capacité à desservir de manière rentable presque tous les marchés court et moyen-courriers", a déclaré Ryan Weir, vice-président des ventes mondiales de location, Boeing Commercial Airplanes. " Nous attendons avec impatience d'autres opportunités d'étendre notre relation pour soutenir BOC Aviation et ses clients. "

Le Boeing 737-800 : une meilleure efficacité énergétique, de fiabilité et de flexibilité

Le 737-8 est conçu pour offrir plus d'efficacité énergétique, de fiabilité et de flexibilité sur le marché des monocouloirs. L'avion peut voler 3 500 miles nautiques - soit environ 600 miles de plus que son prédécesseur - permettant aux compagnies aériennes de desservir de manière rentable de nouvelles routes plus directes pour les passagers. Par rapport aux avions qu'il remplace, le 737-8 offre également une efficacité supérieure, en consommant 20 % de carburant en moins et en réduisant considérablement les émissions de CO2 et les coûts d'exploitation.

En tant que leader mondial de l'aérospatiale, Boeing développe, fabrique et entretient des avions commerciaux, des produits de défense et des systèmes spatiaux pour des clients dans plus de 150 pays. En tant que premier exportateur américain, l'entreprise s'appuie sur les talents d'une base de fournisseurs mondiaux pour favoriser les opportunités économiques, le développement durable et l'impact communautaire. L'équipe diversifiée de Boeing s'engage à innover pour l'avenir, à diriger de manière durable et à cultiver une culture fondée sur les valeurs fondamentales de l'entreprise que sont la sécurité, la qualité et l'intégrité. Rejoignez notre équipe et trouvez votre raison d'être sur boeing.com/careers.

BOC Aviation : une société de location-exploitation d'avions

OC Aviation est l'une des principales sociétés mondiales de location-exploitation d'avions, avec une flotte de 612 appareils en propriété, en gestion et en commande. Sa flotte détenue et gérée était louée à 81 compagnies aériennes dans 38 pays et régions du monde au 30 septembre 2022. BOC Aviation est cotée à la bourse de Hong Kong et a son siège social à Singapour avec des bureaux à Dublin, Londres, New York et Tianjin.