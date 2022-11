Blue Spirit Aero poursuit le développement de son avion à hydrogène

Blue Spirit Aero poursuit le développement de son avion Dragonfly à quatre places et douze moteurs électriques, alimentés par une pile électrique et deux réservoirs d'hydrogène. Destiné à réaliser son premier vol en 2024, le Dragonfly va bénéficier de l'apport de Dassault Systèmes, via « Reinvent the Sky » basée sur la plateforme 3DExperience de l'industriel.

Le BSA Dragonfly... C'est vers la fin juillet-début août de cette année 2022 que la start-up française Blue Spirit Aero (BSA) a révélé les détails d'un avion à propulsion électrique distribuée à quatre places alimenté par une pile à combustible à hydrogène, le Dragonfly. « [Le Dragonfly est d'] une nouvelle architecture intégrant de multiples groupes motopropulseurs électriques à hydrogène (POD). Chez BSA, nous croyons que la meilleure solution est la Propulsion Électrique distribuée (PED) associée à des piles à combustible de petite taille », commente-t-on chez BSA. La société a été fondée en 2020 par Olivier Savin, expert dans le domaine de l'hydrogène et de son intégration au sein de divers projets, allant de l’intégration de piles à combustible dans la navette spatiale avec Honeywell en Californie à la gestion de plusieurs projets d’hydrogène chez Dassault Aviation à Paris. ...150 kW, 12 moteurs et deux réservoirs d'hydrogène... Le marché cible du Dragonfly est celui des écoles de pilotage, qui pourraient installer l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène sur leur base principale. Le Dragonfly sera propulsé par un total de douze moteurs, produisant 150kW. Avec une envergure de 12 m, il aura une masse maximale au décollage de 1 600 kg. Sa vitesse maximale devrait être de 135 kt, avec une autonomie de près de 400 nautiques, soit presque 741 km. L'une des particularités du Dragonfly sera d'avoir les réservoirs d'hydrogène, qui alimenteront la pile à combustible qui fournira l'énergie électrique aux moteurs, disposés à l'extérieur de la cellule et même de la cabine passagers. ...Conçu avec le concours de Dassault Systèmes Dassault Systèmes va permettre d'accélérer le développement de l'appareil, en vue d’une certification et d’une mise en service en 2026. Blue Spirit Aero utilise pour ce faire « Reinvent the Sky » basée sur la plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes pour exécuter la conception détaillée en 3D des formes de Dragonfly, ainsi que pour tester et valider ses performances aérodynamiques, structurelles et énergétiques. BSA vise le premier vol du prototype du Dragonfly en 2024, une campagne de certification en 2025.