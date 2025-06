Blue Spirit Aero dévoile le prototype du Dragonfly

Le prototype du Dragonfly présenté

Blue Spirit Aero a marqué une étape historique dans l’aviation durable en présentant officiellement, le 10 juin 2025, le tout premier prototype fonctionnel en taille réelle du Dragonfly (voir A&C n°2927 Spécial Bourget actuellement en kiosque), son avion léger à propulsion hydrogène. Cette démonstration inédite s’est tenue sur l’aéroport du Mans, un lieu hautement symbolique où les frères Wright réalisèrent, avec le Flyer, le tout premier vol public au début du XXème siècle. Le Dragonfly est un avion léger de 4 places de nouvelle génération, conçu pour répondre aux enjeux de la décarbonation de l’aviation. Doté de 12 moteurs électriques alimentés chacun par une pile à combustible à hydrogène, il offre des performances inégalées : confort et fonctionnalités comparables à un avion à moteur thermique, mais avec zéro émission de CO₂, une autonomie de 700 km et un empreinte sonore minimale.

Une démonstration d'opération de ravitaillement en hydrogène

Lors de la démonstration de ce jour, le Dragonfly a roulé de manière autonome sur la piste avant de rejoindre une station de ravitaillement en hydrogène vert de la société Atawey, partenaire technologique de Blue Spirit Aero, spécialement installée dans l’enceinte même de l’aéroport. Cette opération, réalisée en conditions réelles, constitue une première mondiale dans le domaine de l’aviation légère à hydrogène. Blue Spirit Aero a pu compter sur le soutien marqué et la stratégie portée par la ville du Mans, l’Automobile Club de l’Ouest et Edeis, société gestionnaire de l’aéroport du Mans, qui œuvre à la décarbonation de la mobilité comme de l’industrie.

Intégration des innovations technologiques

"Cette démonstration grandeur nature marque une étape fondatrice vers la mise en service d’une nouvelle génération d’aéronefs à hydrogène", a commenté Olivier Savin, Président - Fondateur de Blue Spirit Aero. "Nous avons pu valider en conditions réelles la fiabilité de notre système de propulsion, la robustesse de la chaîne de ravitaillement en hydrogène sur aérodrome et l’intégration globale de nos innovations techniques. Cette étape a été extrêmement riche d’enseignements, tant sur le plan technologique que logistique et opérationnel, et nous permet aujourd’hui d’accélérer la préparation des premiers vols d’essai, "ajoute Olivier Savin.