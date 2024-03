Blue Origin, l’outsider

Les Embraer E190 et E195-E2 autorisés à effectuer des vols ETOPS-120

Embraer a obtenu l'agrément ETOPS (extended twin-engine operations) de 120 minutes pour les E190-E2 et E195-E2 auprès de l'ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) soit l'autorité brésilienne chargée de l'aviation civile, mais également de la FAA (Federal Aviation Administration) et de l'EASA (European Union Aviation Safety Agency). Cette capacité permet aux opérateurs de l'E2 d'emprunter des itinéraires directs non limitatifs au-dessus de l'eau et d'autres zones éloignées, ce qui leur permet d'économiser du temps et du carburant.