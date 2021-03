Blue Line Aviation signe pour 100 avions Diamond Aircraft

50 DA40 NG et DA42 fermes

L'école de pilotage américaine Blue Line Aviation officialise une commande passée auprès de Diamond Aircraft pour 50 appareils de formation fermes auxquels s'ajoutent 50 options. Déjà cliente du monomoteur DA40 NG et du bimoteur DA42, Blue Line Aviation reprend un mixte de ces deux avions dans la perspective de la reprise du transport aérien nord-américain et mondial qui ne manquera pas de susciter à nouveau les vocations. Cette commande d'avions accompagne les 16 M$ que l'école investit dans la construction d'un nouveau site sur l'aéroport de Johnston Regional Airport (KJNX) en Caroline du Nord et qui doit ouvrir ses portes cette année.

Propulsion hybride aussi

Diamond Aircraft a aussi travaillé sur la propulsion hybride électrique dans le cadre d'un partenariat avec Siemens et Airbus (à l'époque EADS) annoncé au Salon du Bourget 2013. L'accord prévoyait une coopération sur les technologies de propulsion électrique "sur le long terme pour produire des technologies de propulsion hybride pour les hélicoptères et les avions long-courrier". Cela avait débouché en 2018, sur le premier vol d'un monomoteur Diamond Aircraft DA40 modifié en bimoteur hybride électrique le 31 octobre 2018 à Wiener Neustadt (Autriche). L'avion avait décollé en tout électrique et a volé 20 minutes.

Diamond Aircraft est aussi dans le militaire

Le constructeur s'est aussi associé à Leonardo pour développer une version patrouille maritime de son DA62. La plateforme équipée de ses différents systèmes ISR avait été présentée lors de l'édition 2019 du Salon du Bourget. A l'époque, Diamond Aircraft avait déjà vendu plus de 110 de ses différents appareils transformés en avions de missions pour les Forces armées dans le monde.