BIO DECONTAMINATION ®, la solution pour la désinfection et désinfestation.

UUDS est depuis 1981 spécialisé dans la BIO DECONTAMINATION®des avions, et des moyens industriels, locaux aéronautiques ainsi que sur le traitement préventif & curatif des :

Véhicules, locaux, stockage, bâtiments, bureaux, refectoires....

Cela va du nettoyage technique, à la désinfestation en passant par la désinfection – sujet d’actualité en ce moment avec le COVID-19 et un grand nombre de désinfections réalisées 7/7 et 24h/24.

Pour faire face aux enjeux sanitaires internationaux, UUDS a toujours développé et adapté des solutions innovantes, répondant aux Normes Médicale, Réglementations globales ou régionales, et en accord avec les recommandations de l’OMS, du CDC ou encore de l’IATA.

Au cours des 20 dernières années, Gilles NEGRE, son Président et fondateur a développé le Group en se diversifiant pour faire d’UUDS un spécialiste de l’environnement cabine des avions : conception, certification, fabrication et maintenance de l’ensemble des équipements d’une cabine d’avion, fort de ses certifications EASA Part21j, 21g, 145.

Aujourd’hui la répartition des activités du Groupe s’équilibre entre Bio Décontamination, Fabrication et Maintenance, avec plus de 2100 avions en contrat, dans 18 pays, et plus de 50 clients Compagnie Aérienne, MRO, ou OEM (EMIRATES, AIR FRANCE INDUSTRIES, SAFRAN, …)

La qualité de service et de produit est assurée grâce à ses équipes compétentes, et ses moyens industriels innovants, et à une large implantation internationale en Chine, Inde, Dubaï, Maroc, et Mexique.

UUDS a toujours investi dans l’innovation et la recherche de solutions de rupture conduisant à des gains environnementaux, et des gains économiques pour ses clients (maitrise du Cout Total de Possession).C’est une stratégie qui a permis à UUDS de continuer sa croissance, et de gagner la fidélité de ses clients internationaux.

UUDS GROUPE : www.aero.uuds.com

Hotline : 06.11.96.53.07