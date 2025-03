Billy Nolen, ancien administrateur de la FAA, rejoint ZeroAvia

Un ancien administrateur de la FAA rejoint ZeroAvia

ZeroAvia a nommé Billy Nolen, ancien administrateur de la FAA, au poste de conseiller principal en stratégie et réglementation. Expert en sécurité, dirigeant de compagnie aérienne et pilote, Billy Nolen travaillera avec l'équipe de ZeroAvia pour accélérer la certification de son système de propulsion électrique de 600 kW et de ses groupes motopropulseurs hydrogène-électrique. ZeroAvia a récemment annoncé une étape réglementaire importante après avoir reçu un document G-1 de la FAA pour son système de propulsion électrique de 600 kW. L'entreprise travaille également à la certification de son premier groupe motopropulseur hydrogène-électrique - ZA600 - auprès de la CAA britannique -la DGAC locale-.

Une expérience riche

Billy Nolen a passé plus de 25 ans chez American Airlines, notamment en tant que pilote d'avions monocouloirs et à fuselage large. Sa carrière de pilote a été suivie de fonctions axées sur la sécurité chez American, Qantas et Westjet, avant qu'il ne rejoigne la FAA, d'abord en tant qu'administrateur associé pour la sécurité, avant d'occuper rapidement le poste d'administrateur par intérim. Depuis qu'il a quitté la FAA en juin 2023, Billy Nolen a occupé le poste de directeur des affaires réglementaires d'Archer Aviation, fonction qu'il conservera, partageant son temps entre les deux entreprises innovantes du secteur aérospatial.

Certifier un premier moteur et le mettre en service

« L'expertise de Billy en matière de sécurité et de réglementation sera un atout supplémentaire pour ZeroAvia, alors que nous cherchons à certifier notre premier moteur et à le mettre en service », a déclaré Val Miftakhov, fondateur et PDG de ZeroAvia. Nous sommes très bien accueillis par les autorités réglementaires qui comprennent qu'il s'agit d'une course mondiale pour fournir les systèmes de propulsion aéronautique du futur, et que la certification de ces technologies en toute sécurité et à un rythme soutenu crée une énorme opportunité industrielle », ajoute Val Miftakhov.

ZA2000 pour les avions régionaux 80 places

ZeroAvia a déjà testé un prototype de son premier moteur ZA600 à bord d'un avion Dornier 228 sur sa base britannique. La société a également réalisé des essais au sol avancés aux États-Unis et au Royaume-Uni pour les technologies clés du système ZA2000, notamment les réservoirs cryogéniques ou LH2, les piles à combustible PEM à haute température et les systèmes de propulsion électrique. Le système ZA2000 sera compatible avec les avions régionaux à turbopropulseurs de 80 places, tels que l'ATR72 ou le Dash 8 400.