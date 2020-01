Bilan des lancements spatiaux 2019

Il s’est en fallu de peu pour que la centaine de lancements orbitaux soit de nouveau dépassée en 2019, avec un total de 97 réussites sur 103 tentatives, selon notre comptage.

Un score inférieur à celui de 2018 (112 réussites pour 114 tentatives), mais dont l’équivalent remonte à… 1992 (94 réussites pour 98 tentatives).

Et de retrouver les mêmes puissances en lice que l’an dernier : Chine, Russie, Etats-Unis, Inde, Nouvelle-Zélande, Europe et Japon – plus l’Iran, qui a connu une annus horribilis.

La Chine toujours au premier rang.

L’Empire du Milieu conserve la tête du classement (pour la première fois atteinte en 2018), et la Russie réalise son meilleur score depuis 2014 (34 lancements réussis à l’époque), ainsi qu’un sans-faute inédit depuis 2003 (25 réussites sur 25 tentatives).

En revanche, les Etats-Unis (avec 10 missions de moins qu’en 2018, mais sans compter les vols du microlanceur Electron de la société américano-néo-zélandaise Rocket Lab), tout comme l’Europe (2 tentatives de moins, et sans compter les vols Soyouz effectués depuis la Guyane), ont marqué le pas.

